Mütter zahlen am Sonntag in Slagharen keinen Eintritt

Slagharen Die Veranstalter wollen so Familien und insbesondere Müttern Gelegenheit bieten, in den „Wilden Westen der Niederlande“ einzutauchen. Der Park hat am Muttertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Um ein Gratisticket zu erhalten, können Mütter sich vor Ort an der Kasse melden, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in einer Mitteilung des Freizeitparks. Weitere Informationen zum Ferien- und Freizeitpark gibt es auf www.slagharen.com.