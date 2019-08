Mord in Enschede: Geschosshülse im Auto passt zu Waffe

Am Gericht in Almelo finden vorbereitende Sitzungen für den Prozess wegen des Vierfach-Mordes in Enschede statt. Dabei kommen Details der blutigen Vorgänge vom November 2018 ans Licht. Die Hauptverhandlung ist für Anfang 2020 angekündigt.