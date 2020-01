/ Lesedauer: ca. 2min Militär übt im Luftraum über Twente

Der Luftraum über Twente wird in den kommenden Wochen häufiger für Übungen mit F-16- und F-35-Verteidigungspiloten genutzt. Am Dienstagabend waren bereits mehrere F-16 über der Twente aktiv, was in den digitalen Medien für Aufruhr sorgte.