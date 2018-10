Mehr Niederländer als Deutsche in Teilzeit beschäftigt

In der Grenzregion arbeiten deutlich mehr Niederländer als Deutsche in Teilzeit. Während im Jahr 2016 auf der deutschen Seite jeder vierte Erwerbstätige (28 Prozent) in Teilzeit beschäftigt war, war es in den Niederlanden jeder zweite (54 Prozent).