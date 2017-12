Empfehlung - Mann zeigt Polizisten seinen nackten Po

Oldenzaal. Eine Polizeistreife hat am Samstagabend an der Straße Het Nardusboer in Oldenzaal eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gehabt. Anwohner hatten dort zwei Tonnen aufgestellt und darin Feuer angezündet. Die Polizisten wiesen zwei anwesende betrunkene Männer daraufhin, dass die Feuertonnen gefährlich nah an Wohnhäusern standen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/mann-zeigt-polizisten-seinen-nackten-po-220149.html