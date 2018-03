Empfehlung - Mann stirbt bei Laar an Schusswunden im Bauch

Coevorden. Die Polizeiwache in Coevorden soll am Sonntagabend beschossen worden sein. Wie das „Dagblad van het Noorden“ meldet, könnte ein Zusammenhang zu einem Mann, der nach einer tödlichen Schießerei bei Holtheme festgenommen wurde, bestehen. Die Wache war am Sonntag für einige Zeit gesperrt. Eine Polizeisprecherin der Einheit Nord-Niederlande bestätigte, dass es einen Vorfall im Zusammenhang mit der Festnahme des Verdächtigen gegeben hat. Weitere Angaben machte sie nicht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/mann-stirbt-bei-laar-an-schusswunden-im-bauch-227920.html