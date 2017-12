Empfehlung - Mann nach Bombenalarm im Intercity festgenommen

Oldenzaal. Niederländische Medien melden die Festnahme eines 45-jährigen Mannes am Samstag in Borne. Dem Touristen aus Malta wird vorgeworfen, am Donnerstag einen Bombenalarm in einem Intercity der Deutschen Bahn auf der Strecke von Amsterdam nach Osnabrück ausgelöst zu haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/mann-nach-bombenalarm-im-intercity-festgenommen-220128.html