Mann in Enschede zweimal in die Brust gestochen

Enschede Passanten, die Zeuge der Bluttat an der Oldenzaalsestraat in Enschede geworden waren, konnten den Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dem Opfer sei zweimal in die Brust gestochen worden, hieß es in einem Pressebericht. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über die Identität sowohl des Opfers als auch des Täters lagen am Dienstag noch keine Angaben vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/mann-in-enschede-zweimal-in-die-brust-gestochen-244844.html