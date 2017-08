Empfehlung - Mahnwache für tote Schweine in Ootmarsum

gn Ootmarsum/Agelo. Wie bereits berichtet, sollen bei dem Brand Hunderte, wenn nicht gar Tausende Zuchtsauen und Ferkel getötet worden sein. Rund 35 Menschen hatten sich mit Blumengebinden und Protestplakaten an der Zufahrtsstraße zu dem Zuchtbetrieb aufgestellt. Laut der Tageszeitung „De Twentsche Courant/Tubantia“ wandte sich die Aktionsgruppe vor allem gegen die Massentierhaltung in den Niederlanden, die bei Stallbränden Tiere gleich zu Tausenden in Lebensgefahr bringe. Außerdem sei die technische Ausstattung der Ställe verbesserungsbedürftig; so fehlten Rauchmelder und Sprinkleranlagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/mahnwache-fuer-tote-schweine-in-ootmarsum-203751.html