Empfehlung - Netflix-Serie offenbar Vorbild für Diebstähle in Enschede

Enschede Du kaufst einen großen Magneten im Internet, packst einige Waren in deine Tasche und versuchst, sie unbemerkt aus dem Laden zu stehlen. In einer Serie des Online-Streamingdienstes „Netflix“ funktioniert diese Methode, und der Alarm am Ausgang des Geschäfts löst aufgrund des starken Magneten nicht aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/maedchen-werden-von-netflix-serie-zum-stehlen-inspiriert-344634.html