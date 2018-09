Lithium-Ionen-Batterien aus Enschede?

Lithium Werks hat Niederlassungen in unter anderem den USA, Irland und China. Das Unternehmen liefert heute schon 200 Millionen Akkuzellen an 1000 Kunden in 50 Ländern. Jetzt will es einen Standort in Enschede eröffnen.