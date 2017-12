Empfehlung - Leiche auf Straße in Wohngebiet in Enschede entdeckt

sb Enschede. Auf einem Weg zwischen zwei Wohnhäusern am Schietbaanweg in Enschede ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Feuerwehrleute haben das Gebiet am Montagmorgen abgesperrt und einen Sichtschutz aufgestellt. Nach Angaben von Anwohnern soll es dort am Sonntagabend Streit gegeben haben, berichtet die niederländische Tageszeitung „Tubantia“ in ihrer Online-Ausgabe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/leiche-auf-strasse-in-wohngebiet-in-enschede-entdeckt-217840.html