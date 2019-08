Empfehlung - Längere Fahrzeiten für Schwangere in das nächste Krankenhaus

Lelystad Im örtlichen Krankenhaus von Lelystad kann Frauen seit Oktober letzten Jahres keine Geburtshilfe mehr geleistet werden. Den Schwangeren wird daher in Vor- oder Kontrolluntersuchungen geraten, rechtzeitig eine Möglichkeit zu finden, um beim Einsetzen der Wehen in das Krankenhaus von Almere zu gelangen. Damit ist das Krankenhaus von Lelystad kein Einzelfall. Das Staatliche Institut für Volksgesundheit und Umwelt zählte 75 „Stationen für akute Geburtshilfe“ in den Niederlanden. Das sind fünf Stationen weniger als noch Anfang 2018.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/laengere-fahrzeiten-fuer-schwangere-in-das-naechste-krankenhaus-311017.html