Kunstwerk mit IS-Kämpfer sorgt für Tumulte in Enschede

Enschede Mehrere Politiker der „Democratisch Platform Enschede“ hatten das Werk „Fantoompijn“ (Phantomschmerz) kritisiert und Bürgermeister Onno van Veldhuizen dazu aufgefordert, das Kunstwerk von dem Festival zu verbannen. Sie sind der Meinung, dass so ein Kunstwerk „unsere Einwohner und Kinder unnötig mit Terrorismus und Flüchtlinge, die traumatisches auf ihrer Flucht erlebt haben mit ihren Erinnerungen konfrontiert“, wird die Gruppe in der Tageszeitung „Tubantia“ zitiert. Bürgermeister van Veldhuizen beschloss, das Kunstwerk bis zum Ende des Festivals am Sonntag in der Innenstadt stehen zu lassen. „Das Kunstwerk soll keinen Hass säen, sondern den Zuschauern die Auswirkungen terroristischer Handlungen vor Augen führen“, wird van Veldhuizen in „Tubantia“ zitiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/kunstwerk-mit-is-kaempfer-sorgt-fuer-tumulte-in-enschede-250456.html