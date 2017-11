Empfehlung - Krankenhäuser in der Twente in Geldnot

Enschede/Hengelo. Nicht nur das erst vor wenigen Jahren eröffnete Krankenhaus Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede hat große finanzielle Sorgen, auch die ZGT-Gruppe mit Krankenhäusern in Hengelo und Almelo muss sparen, nachdem für dieses Jahr erneut ein Minus von 9,7 Millionen Euro erwartet wird. Um bis 2020 wieder auf ein Plus von 5,8 Millionen Euro zu kommen, sollen in den beiden kommenden Jahren 150 Vollzeitarbeitsplätze gestrichen werden. In Hengelo sollen nach der Gynäkologie, der Intensivstation und der Neurologie jetzt auch die Notaufnahme geschlossen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/krankenhaeuser-in-der-twente-in-geldnot-213372.html