Empfehlung - Kirchliche Kunst in neuem Museum in Nieuw Schoonebeek

Twist. Die Besiedelung des Bourtanger Moors brachte es mit sich, dass sich zwischen 1795 und 1914 Katholiken aus Nordwestdeutschland in den neuen Moordörfern auf der niederländischen Seite der Grenze niederließen. Das Aufblühen der Torfindustrie lockte zwischen 1870 und 1914 evangelisch-reformierte und katholische Facharbeiter aus den Niederlanden in die Dörfer auf der deutschen Seite der Grenze. Das evangelisch-reformierte Kirchengebäude in Schöninghsdorf-Süd, dessen Bau bis 1897 von Emma von Waldeck und Pyrmont, der Gattin des niederländischen Königs Wilhelm III. unterstützt wurde, ist ein Baudenkmal, das diese Entwicklung dokumentiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/kirchliche-kunst-in-neuem-museum-in-nieuw-schoonebeek-232145.html