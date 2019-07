Empfehlung - Kirche in Hengelo bei Großbrand komplett zerstört

Hengelo Vollkommen zerstört ist die Mutter-Theresa-Kirche in Hengelo. Am frühen Montagmorgen wütete ein Großbrand in dem Gebäude am Meijersweg. Auch einige Wohnhäuser wurden dabei beschädigt. Anwohner mussten ihre Häuser aus Sicherheitsgründen vorübergehend verlassen. Die große Rauchsäule zog über die ganze Stadt. Verletzte gab es nach ersten Informationen keine.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/kirche-in-hengelo-bei-grossbrand-komplett-zerstoert-306625.html