Empfehlung - Keine Führung mehr durch Amsterdamer Rotlichtviertel

Amsterdam Eigentlich sollte dieses Verbot bereits mit Beginn dieses Jahres in Kraft treten. Doch Gästeführerinnen mit Genehmigung der Stadtverwaltung konnten noch einige Wochen länger Führungen organisieren. Ab 1. April sollen im Stadtgebiet Rundgänge entlang der Fenster von Prostituierten verboten werden. Wer dann noch mit mehr als fünf Touristen die leicht bekleideten Damen der Hauptstadt „besichtigen“ will, benötigt eine Ausnahmegenehmigung. Bis zum 1. April ist das noch in etwa 15 Straßen möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/keine-fuehrung-mehr-durch-amsterdamer-rotlichtviertel-343716.html