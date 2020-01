Kein Krieg im Iran: Friedensmahnwache am Samstag in Enschede

Enschede Die Mahnwache steht unter dem Motto „Geen oorlog met Iran. Stop de Geweldspiral“ („Kein Krieg mit dem Iran. Stoppt die Gewaltspirale“) findet am Samstag, 11. Januar, zwischen 12 und 13 Uhr vor dem Stadhuis, Langestraat 24, in Enschede statt. Darauf hat Udo Buchholz, Gronauer Stadtratsmitglied der Grün Alternativen Liste (GAL) Gronau in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Zur Teilnahme an der Mahnwache rufen mehrere Organisationen auf, darunter auch die „Aramese Beweging voor Mensenrechten“ und „Enschede voor Vrede“. Mit der Initiative „Enschede voor vrede“ pflegt Buchholz schon lange grenzüberschreitende Kontakte.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es online auf www.enschedevoorvrede.nl.