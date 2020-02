Empfehlung - Karnevalsumzug in Oldenzaal abgesagt

Oldenzaal Der Umzug hätte eigentlich am heutigen Sonntag stattfinden sollen. Peter Velner, Vorsitzender des Parade-Komitees, sagt in der Tubantia, dass eine sichere Parade aufgrund der veränderten Wetterbedingungen nicht garantiert werden könne. Es wird überlegt, den Umzug an einem anderen Tag nachzuholen. Alle anderen Festivitäten im Rahmen des Karnevals sollen aber wie geplant stattfinden. Das gilt vorerst auch für die Kinderparade, die für Montagnachmittag geplant ist. Der Umzug lockt laut Tubantia jährlich bis zu 100.000 Menschen nach Oldenzaal.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/karnevalsumzug-in-oldenzaal-abgesagt-345194.html