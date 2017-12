Empfehlung - Jumbo legt sanfte letzte Landung in Enschede hin

Enschede. Der letzte Flug der „Rio de Janeiro“ dauert gerade mal eine halbe Stunde. Ein Hüpfer, gemessen an den Strecken, die die KLM-Maschine sonst absolviert hat. Am 27. Oktober war die Boeing 747-400M von ihrem letzten regulären Einsatz aus Mexico-City zum Heimatflughafen Amsterdam-Schiphol zurückgekehrt. Zehn Stunden, 9200 Kilometer. Am Mittwoch dann die Reise ohne Wiederkehr zum Airport Twente bei Enschede.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/jumbo-legt-sanfte-letzte-landung-in-enschede-hin-217284.html