Empfehlung - Italienischer Frühbarock mit „La Casella“ in Lattrop

Lattrop-Breklenkamp Am Sonntag 15. März, 15 Uhr, ist das berühmte Alte-Musik-Ensemble „La Casella“ zu Gast im Haus „te Brecklenkamp“, direkt hinter der Grenze in Nordhorn-Frensdorferhaar. Es erklingen ausdrucksvolle Barock-Arien, virtuos umspielt vom Cornetto oder Zink, einem besonderen und faszinierenden Instrument aus dem 17. Jahrhundert. Um das herrliche Repertoire für Stimme und Zink wiederzubeleben, haben sich Sopranistin Vera Hiltbrunner, Zinkenist Jedediah Allen und Cembalospieler Andreas Westermann an der „Schola Cantorum“ in Basel zusammengetan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/italienischer-fruehbarock-mit-la-casella-in-lattrop-345868.html