Empfehlung - In der Dinkel wimmelt es von Flusskrebsen

Losser/Denekamp Bei einer Untersuchung im Auftrag des Wasserverbandes Vechtstromen wurden 2017 in der Dinkel auf einem fünf Kilometer langen Abschnitt nicht weniger als 70.000 Flusskrebse gezählt. In der seitlich der Dinkel verlaufenden Ruhenbergerbeek waren es weitere 50.000. Inzwischen haben sie sich auch in kleineren Becken und Seen angesiedelt. Erst waren es wenige, heute schätzungsweise bereits hunderttausende. Sie bereichern längst die Speisekarten einheimischer Vogelarten wie des Kormorans. Aber auch der vereinzelt im Osten der Niederlande wieder auftauchende Otter freut sich über die neuen Tierchen in den Wasserläufen. Krebse sind Allesfresser. Sie verzehren große Mengen Wasserpflanzen, die als Versteck und Nahrungsquelle für viele einheimische Wassertiere gelten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/in-der-dinkel-wimmelt-es-von-flusskrebsen-308656.html