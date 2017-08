Empfehlung - Hunderte Schweine und Ferkel sterben bei Stallbrand

gn Ootmarsum/Agelo. Bei einem Großbrand sind in der Nacht zum Montag in der Bauerschaft Agelo zwischen Ootmarsum und Weerselo zwei große Ställe eines Schweinezuchtbetriebs völlig zerstört worden. In beiden Ställen sollen sich rund 1000 Zuchtsauen und Tausende von Ferkeln befunden haben. Nur ein Bruchteil konnte gerettet werden. Hunderte Zuchtsauen und Ferkel sollen bei dem Brand ums Leben gekommen sein, berichtete die Tageszeitung „De Twentsche Courant/Tubantia“ in ihrer Online-Ausgabe. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/hunderte-schweine-und-ferkel-sterben-bei-stallbrand-203623.html