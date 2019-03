Empfehlung - Holzbalken durchbohrt Auto bei Unfall nahe Enschede

Enschede Am Rande der niederländischen Stadt Enschede hat sich am Samstagmorgen ein ungewöhnlicher Unfall ereignet. Am Haimersweg nahe der Ortschaft Twekkelo waren sich zwei Autos entgegengekommen. Bei einem Ausweichmanöver prallte ein Wagen in voller Fahrt gegen eine Holzkonstruktion am Straßenrand. Dabei wurde das Auto von einem Balken durchbohrt – und verfehlte nur knapp den Kopf des Beifahrers. Er musste zwar mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, „aber er hatte einen Schutzengel auf der Schulter sitzen“, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur „News United“. Das Auto wurde stark beschädigt von einem Abschleppunternehmen abgeholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/holzbalken-durchbohrt-auto-bei-unfall-nahe-enschede-285767.html