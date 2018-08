Empfehlung - Hengelo: Feuerwehr löscht Brand in Autowerkstatt

Hengelo In einem Automobilbetrieb an der Smaragdstrat in Hengelo ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Neben hohen Flammen gab es auch eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr hatte große Mühe, zum Brandort vorzudringen. Ein benachbarter Betrieb hat durch den starken Rauch Schaden genommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/hengelo-feuerwehr-loescht-brand-in-autowerkstatt-246363.html