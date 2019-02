Empfehlung - Hausverbot gilt für 60 Geschäfte in Enschede gleichzeitig

Enschede Das Prinzip ist einfach: Wer mehr als einmal in einem der Geschäfte bei einem Vergehen erwischt wird oder sonst unangenehm auffällt, bekommt nicht nur dort ein Hausverbot, sondern gleich in allen 60 Läden, die sich der Maßnahme angeschlossen haben. An den Eingängen der 60 Ladenlokale prangen unübersehbar blaue Aufkleber. Wer sich über das Verbot hinwegsetzt, muss mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen. Ein Schritt über die Schwelle genügt, berichtet der Twentsche Courant Tubantia. Das Hausverbot wird für ein oder zwei Jahre ausgesprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/hausverbot-gilt-fuer-60-geschaefte-in-enschede-gleichzeitig-278997.html