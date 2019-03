Empfehlung - Haus in Glanerbrug brennt vollständig aus

Glanerbrug Ein Großbrand hat in der Nacht zu Montag die niederländischen Feuerwehren in Atem gehalten. In Glanerbrug stand ein Wohnhaus bereits lichterloh in Flammen, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten in der Kerkstraart wurde die Umgebung weiträumig abgesperrt. Das Haus brannte vollkommen nieder. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/haus-in-glanerbrug-brennt-vollstaendig-aus-288538.html