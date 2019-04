Empfehlung - Hartes Tempolimit auf niederländischen Autobahnen

Den Haag Wer auf niederländischen Autobahnen in einer 130-Kilometer-Zone auch nur einen Stundenkilometer zu schnell fährt, wird seit 2012 mit elf Euro Bußgeld plus neun Euro Verwaltungskosten zur Kasse gebeten. Im ersten Jahr der Einführung dieser drastischen Maßnahme gingen lediglich 2000 Verkehrsteilnehmer der Polizei in die Falle, seit 2016 sind es jährlich fast 70.000 Verkehrssünder. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/hartes-tempolimit-auf-niederlaendischen-autobahnen-290528.html