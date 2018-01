Empfehlung - Hanfplantage über Pizzeria in Enschede: Sieben Festnahmen

fg Enschede. In Zusammenhang mit der Räumung einer Hanfplantage in der Enscheder Innenstadt hat gestern die Polizei sieben Menschen vorläufig festgenommen. Die Drogenpflanzen wurden im ersten Stockwerk über einer Pizzeria an der Pijpenstraat angebaut. Städtischen Mitarbeitern war der charakteristische Marihuana-Geruch aufgefallen, der offenbar deutlich vom Aroma des in der italienischen Küche verwendeten Oregano unterschieden werden konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/hanfplantage-ueber-pizzeria-in-enschede-sieben-festnahmen-222012.html