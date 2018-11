Empfehlung - Gut Singraven: Rettung für die letzte Sägemühle

Denekamp Es ist ein imposanter Anblick, der sich Besuchern der Wassermühle Singraven bietet: Drei große Mühlräder von jeweils 5,50 Meter Durchmesser gehören zu dem Bauwerk, das bereits 1448 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Vor allem an den Samstagen zwischen dem 1. April und 1. November gibt das Ensemble ein reizvolles Bild ab, wenn das Wasser der Dinkel durch das unterschlächtige Ensemble rauscht und sich die mächtigen Räder drehen, welche die urige Technik im Mühlenhaus in Bewegung setzen. Das rechte Rad treibt eine große Holzsäge an, das mittlere eine Kornmühle und das linke gehörte zu einer ehemaligen Ölmühle und soll im kommenden Jahr an einen Stromgenerator angeschlossen werden. Doch dies alles geriet kürzlich in große Gefahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/gut-singraven-rettung-fuer-die-letzte-saegemuehle-269072.html