Empfehlung - Grundwasser in Provinz Overijssel vielfach verunreinigt

Enschede/Zwolle Enschede/Zwolle Ursachen sind natürliche Umstände, Dünger und Pestizide. Der Provinzregierung wurde empfohlen, besser zu kontrollieren. Die Qualität des Grundwassers verschlechtert sich in der Grenzregion Twente vor allem in den Wassergewinnungsgebieten bei Manderveen, Weerselo, Hengelo, Losser, Goor, Denekamp, Nijverdal und Holten. In der Region Achterhoek entspricht das Grundwasser den Anforderungen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grundwasser-in-provinz-overijssel-vielfach-verunreinigt-304727.html