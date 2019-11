Empfehlung - Großkontrolle in Enschede: 15 Autos beschlagnahmt

Enschede Großeinsatz für Beamte der Polizei und der niederländischen Steuerbehörden am Freitagabend in Enschede: In einer konzentrierten Aktion kontrollierten sie zahlreiche Autofahrer und scannten an manchen Stellen auch die Nummernschilder von vorbeifahrenden Autos. Motorradfahrer hielten die Verkehrssünder an und kontrollierten sie anschließend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grosskontrolle-in-enschede-15-autos-beschlagnahmt-327240.html