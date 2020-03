Empfehlung - Große Award-Show für Künstler in Ermelo geplant

Ermelo/Nordhorn Schon seit vielen Jahren setzen sich Gaby und Peter Agrikola für die Countrymusik und die Belange der Akteure ein. Ihr Projekt „Fair Play Country Music“ wurde bei den „Josie Music Awards“ in Nashville/USA ausgezeichnet, im Frühjahr 2017 trug sich die gebürtige Nordhornerin Gaby Agrikola ins Goldene Buch der Grafschafter Kreisstadt ein. Nun planen die Beiden ihr bislang größtes Vorhaben: die „1st International Red Carpet Music Award Show“. Das Event soll am Sonnabend, 7. November 2020, im „Hotel de Heerlickheijd“ im niederländischen Ermelo über die Bühne gehen. Erwartet werden Musiker und weitere Branchenvertreter aus aller Welt. Die Awards werden in verschiedenen Kategorien vergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grosse-award-show-fuer-kuenstler-in-ermelo-geplant-346851.html