Großbrand in De Lutte bis nach Nordhorn zu sehen

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Auf dem Gelände eines Autohandels im niederländischen De Lutte ist am Samstagmittag ein großes Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist bis nach Nordhorn zu sehen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft die Flammen.

De Lutte Dichter Rauch steht am Samstagmittag über einem Autohandel an der Bentheimerstraat in De Lutte. Auf dem Schrottplatz des niederländischen Unternehmens haben zahlreiche Autos Feuer gefangen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sind ausgerückt, um die Flammen zu bekämpfen. Eine dichte schwarze Rauchsäule steht hoch über dem Gelände und ist unter anderem bis ins rund 20 Kilometer entfernte Nordhorn zu sehen.

Wie die Zeitung „Tubantia“ berichtet, versuchen Mitarbeiter des Autohandels, Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr hat die umliegenden Anwohner dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Belüftungsanlagen abzuschalten. Sie bittet außerdem darum, den Brandort zu meiden und die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern. Die Brandursache ist noch unklar.

Bij de #brand in #delutte is er opgeschaald naar zeer grote brand. Er komen veel brandweervoertuig en er worden grote waterslangen uitgerold. Geef hulpdiensten de ruimte. Kom niet kijken!! Blijf thuis. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) May 23, 2020

In De Lutte steht der Schrottplatz eines Autohandels in Flammen. Foto: News United / Dennis Nengerman

Die Rauchsäule aus De Lutte ist bis nach Nordhorn zu sehen. Foto: Jesco Gravemeier