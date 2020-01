Empfehlung - Gronauer Bank muss 196.000 Euro an Gewinner zurückzahlen

Almelo/Gronau Die Volksbank in Gronau muss einen Hauptpreis des Gewinnspiels „Miljoenenjacht“ an einen Sieger aus der Twente zurückzahlen. Das hat ein Gericht so entschieden, berichtet Pim Lindeman von der Tageszeitung „Tubantia“. Der pensionierte Mann, der in der Grenzregion Twente wohnt, gewann vor etwa zwei Jahren eine große Summe, bekam davon aber nie einen Cent auf sein Konto überwiesen. Aber er hörte nicht auf, um sein Gewinn zu kämpfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/gronauer-bank-muss-196000-euro-an-gewinner-zurueckzahlen-340038.html