Größtes Straßenmusikfestival der Niederlande in Almelo

Almelo Musikfans kommen am Sonnabend, 29. Juni, in Almelo voll auf ihre Kosten, wenn sich die Innenstadt ab 12 Uhr in ein großes Festivalgelände verwandelt. Über 20 verschiedene Straßenmusiker wollen bis 22 Uhr ihr Können zum Besten geben. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich bei diesem Fest um das größte Straßenmusikfestival der Niederlande.

Freuen dürfen sich Besucher auf renommierte Künstler, aufstrebende Talente und eine musikalische Vielfalt, die von Ragtime über Ethnopop und Irish Folk bis Blue Grass reicht.

Weitere Infos gibt es hier.