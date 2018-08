Empfehlung - Grölen an Amsterdams Grachten kostet 140 Euro

Den Haag Die niederländische Urlauberhochburg Amsterdam will den Touristenansturm auf ihr berühmtes Rotlichtviertel bremsen: Einige Straßen des legendären „Wallen“-Bezirks in der Altstadt sollen künftig vorübergehend für Reinigungsarbeiten geschlossen werden, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag. Zudem kündigte die Stadt Maßnahmen gegen die chronische Überfüllung an: „Fremdenführer sollen Touristen in andere Bereiche lotsen, wenn es in den Altstadt-Straßen zu eng wird. Falls nötig, werden Straßen abgesperrt“, erklärte die Stadt. Damit reagiert die niederländische Metropole auf den zunehmenden Massentourismus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/groelen-an-amsterdams-grachten-kostet-140-euro-246057.html