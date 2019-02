Empfehlung - Grenzüberschreitendes Kunstprojekt kommt auch nach Nordhorn

Hengelo/Nordhorn „Da unser Geist beschränkt ist, brauchen wir Grenzen, um unser Dasein zu erfassen“, sagt der Philosoph Bart van Haaster aus Enschede. Er wird am Sonntag, 10. Februar, bei der Eröffnung der in Hengelo und später in Nordhorn zu sehenden Ausstellung „Grensgangers-Grenzgänger“ sprechen. „Daß uns uns nichts trennt, muß jeder Trennung fühlen.“ Ein weiterer geflügelter Satz, dieses Mal von der österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann (1926-1973). Er steht symbolisch für das TaNDem-Kunstprojekt „Grensgangers-Grenzgänger“, das die Euregio finanziell fördert. Frei interpretiert meint Bachmanns Strophe: „Es muss eine Grenze geben, um zu wissen, dass uns nichts wirklich trennen kann.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grenzueberschreitendes-kunstprojekt-kommt-auch-nach-nordhorn-280520.html