Empfehlung - Grenzüberschreitender Einsatz für die Vechte

Hardenberg Stefan Kuks leitet zusammen mit Dr. Michael Kiehl vom Landkreis Grafschaft Bentheim die Steuerungsgruppe „Vechtevision“. In einem Interview mit der Tagungsvorsitzenden Daniela Kösters, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Emlichheim, veranschaulichten Dr. Kiehl und Kuks, was in den vergangenen Jahren im Vechtetal geschaffen wurde, und nannten als einige Beispiele den gerade fertiggestellten Vechtepark in Hardenberg, das grenzüberschreitende Projekt in Laar mit der Anlage eines Mäanders und der damit verbundenen Verlegung eines Walles, die Arbeit an der Wasserqualität oder die Beschäftigung mit dem Hochwasser sowie die Fischmigration.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grenzueberschreitender-einsatz-fuer-die-vechte-258391.html