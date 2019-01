Empfehlung - Landwirt verbrennt Holz: Feuerwehr darf nicht löschen

Ootmarsum/Lage „In Holland brennt‘s“, sagte der Feuerwehreinsatzleiter aus Lage knapp. Über den Zaun entlang einer an der Grenzstraße gelegenen landwirtschaftlichen Fläche beobachten er und seine Kameraden, wie ein roter Schlepper Ladung für Ladung Holz auf einem brennenden Haufen ablädt. Von der Grenzstraße aus deutlich sichtbar schlagen die Flammen in den kalten Abendhimmel. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Leitstelle beim Landkreis Grafschaft Bentheim informiert, dass es an der Grenzstraße in Neuenhaus brennt. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte in Lage und der Dinkelstadt alarmiert. Vor Ort stellten die Löschkräfte fest, dass sie die Schläuche nicht auszurollen brauchten. Die Flammen loderten auf niederländischem Staatsgebiet. Die Polizei aus Emlichheim kam hinzu – und zur selben Erkenntnis. Hier brauchten die deutschen Rettungskräfte nicht einzugreifen. Stattdessen rückten Feuerwehr und Polizei unverrichteter Dinge wieder ab. Die Polizei wird nun die Kollegen auf der niederländischen Seite über das Feuer informieren. Diese entscheiden dann, ob Ermittlungen eingeleitet werden. Die Wehren Lage und Neuenhaus waren jeweils mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grenzfall-landwirt-verbrennt-holz-auf-grundstueck-277580.html