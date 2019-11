Empfehlung - Grafschafter Autofahrer bei Unfall in Mander schwer verletzt

Nordhorn Ein Grafschafter Autofahrer ist am Dienstag auf dem Uelserweg in der niederländischen Gemeinde Mander schwer verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur „News United“ berichtet, fuhr der Fahrer aus Deutschland kommend in Richtung Tubbergen. Aus noch unbekannter Ursache sei er frontal gegen einen Baum geknallt. Der Autofahrer ist in das Krankenhaus nach Almelo gebracht worden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/grafschafter-autofahrer-bei-unfall-in-mander-schwer-verletzt-330288.html