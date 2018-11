Empfehlung - Gewaltverbrechen: Vier Tote in Enschede aufgefunden

Enschede Vier Männer sind am Dienstagnachmittag tot in Enschede aufgefunden worden. Was genau an der Van Leeuwenhoekstraat vorgefallen ist, ist derzeit noch unklar. Bewohner des Viertels gaben gegenüber der niederländischen Tageszeitung „Twentsche Courant Tubantia“ an, dass sie in der Nacht zum Dienstag zwischen 2 und 2.30 Uhr drei heftige Knallgeräusche gehört haben wollen. Ein Auto sei danach schnell weggefahren. Weil die Bewohner dachten, dass es sich um ein Feuerwerk handele, sei niemand diesem Vorfall auf den Grund gegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/gewaltverbrechen-vier-tote-in-enschede-aufgefunden-266194.html