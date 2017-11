Empfehlung - Gemeinde Dinkelland hat wieder einen Bürgermeister

Denekamp. Eine Kommission des Gemeinderates von Dinkelland bestimmte den 58-jährigen John Joosten aus Rheezerveen in der Gemeinde Hardenberg zum Nachfolger von Roel Cazimier, der Dinkelland im Frühjahr 2016 verlassen hatte, um in der Gemeinde Krimpenerwaard Bürgermeisterfunktionen zu übernehmen. Joosten ist Mitglied der rechtsliberalen VVD und zurzeit ihr Fraktionsvorsitzender im Parlament der Provinz Overijssel. Er kommt gebürtig aus Herlen und hat umfangreiche Erfahrungen sowohl im Geschäftsleben als auch in öffentlichen Einrichtungen gesammelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/gemeinde-dinkelland-hat-wieder-einen-buergermeister-213101.html