Gefängnis wegen Morddrohung auf den Kopf gestellt

Im Zusammenhang mit dem Vierfachmord in Enschede im November 2018 hat die Polizei am Montag das Gefängnis in Almelo nach einer Schusswaffe durchsucht. Hintergrund ist eine Morddrohung gegen einen Tatverdächtigen, der dort in Untersuchungshaft sitzt.