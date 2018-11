Empfehlung - Fünfjähriges Mädchen stirbt nach Unfall in Rijssen

Rijssen Ein fünfjähriges Mädchen ist am Mittwochmittag infolge eines Verkehrsunfalls gestorben. Es erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Mädchen saß hinten auf dem Fahrrad seiner Mutter, als die beiden bei einem Kreisverkehr von einem Auto gerammt wurden. Mutter und Kind stürzten. Das Unglück geschah am Nijverdalseweg in Rijssen, westlich von Almelo. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/fuenfjaehriges-maedchen-stirbt-nach-unfall-in-rijssen-268708.html