Frühlingsfest: Almelos Innenstadt wird zur großen Bühne

Almelo Unter dem Motto „Twentse Lente“ (Frühling in Twente) findet in Almelo am von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, ein Stadtfest statt. Wie die Veranstalter mitteilen, dürfen sich Besucher auf ein buntes Programm voller Tanz, Theater und Musik freuen.

Am Sonntag laden zudem alle Geschäfte in der Innenstadt zum Einkaufen ein. Eröffnet wird das dreitägige Fest, welches unter dem Motto „BBQ, Beer and Blues“ steht, offiziell am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr.

Neben Musikliebhabern kommen auch Kunstinteressierte an dem Wochenende auf ihre Kosten, heißt es von den Veranstaltern. Das Wasserschloss „Haus Almelo“ zeigt am Sonntag die Ausstellung „Kunst im Park“. Weitere Informationen zum Frühlingsfest auf www.besuchalmelo.de.