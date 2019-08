Friedensaktivisten fordern in Enschede Verbot von Atomwaffen

Enschede An der Aktion beteiligten sich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der NRW-Friedensradtour sowie eine fünfköpfige Gruppe aus Gronau, darunter auch Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt (AKU) Gronau und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB).

Die NRW-Friedensradtour ist am Samstag in Düsseldorf gestartet und wird nächsten Samstag in Bielefeld enden. Aus Richtung Borken kommend erreichte die Friedensradtour am Dienstag Enschede. Die Atombombenabwürfe im Jahr 1945, durchgeführt durch US-Streitkräfte, stellen bis heute die einzigen Einsätze von Atomwaffen in Kriegen dar. Ähnlich wie Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui, der während einer Gedenkveranstaltung am Dienstag sein Land aufforderte, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten, rief auch der AKU Gronau in Enschede zum weiteren Engagement gegen Atomwaffen auf.

Die Friedensradtour wird am heutigen Donnerstag nach Gronau fortgesetzt und endet am Samstag in Bielefeld. Weitere Informationen zur Tour gibt es auf www.nrw.dfg-vk.de.