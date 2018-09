Empfehlung - Frau überwältig Einbrecher und wird schwer verletzt

Hengelo Im niederländischen Hengelo ist am Samstagmorgen eine Frau schwer verletzt worden, als sie einen Einbrecher stellen wollte. Bewohner eines Hauses am Achterhoekseweg hatten gegen sieben Uhr einen Mann auf ihrem Hof entdeckt, der offenbar gerade mit dem Einbruch in das Haus beschäftigt war. Die Bewohner, Vater, Mutter und Sohn, versuchten gemeinsam, den Einbrecher zu überwältigen. Diesem gelang jedoch die Flucht, indem er sich auf seinen Roller schwang und losfuhr. Die Hausbewohnerin versuchte, sich ebenfalls auf den Roller zu setzen und den Einbrecher an der Abfahrt zu hindern. Dabei kamen sowohl Täter als auch Opfer zu Fall. Bei dem Sturz bohrte sich der Ständer des Rollers teilweise in den Bauch der Frau. Die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber wurden herbeigerufen, um die Frau zu befreien. Der Notarzt übernahm die Erstversorgung. Schließlich musste der Ständer vom Roller abgesägt werden. Die Frau wurde, mit einem Stück des Ständers in ihrem Bauch, mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren. Der Täter, ein 28-jähriger Mann aus Hengelo, konnte von der Familie überwältigt werden und wurde der Polizei übergeben. jo(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/frau-ueberwaeltig-einbrecher-und-wird-schwer-verletzt-249430.html