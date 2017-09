Empfehlung - Frau prallt in Denekamp gegen Baum

gn Denekamp. Eine Frau ist am Dienstagabend in niederländischen Denekamp auf der Nordhornsestraat verunglückt. Die Fahrerin ist aus noch ungeklärter Ursache gegen 21.25 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe einer Tankstelle prallte sie gegen einen Baum, das berichtet eine Medienagentur. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Zeit der Bergung gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/frau-prallt-in-denekamp-gegen-baum-207324.html